Thabo Mosadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabo Mosadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabo Mosadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabo Mosadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabo Mosadi 10 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabo Mosadi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thabo Mosadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 26 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Thabo Mosadi'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thabo Mosadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabo Mosadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabo Mosadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabo Mosadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Alexandra Utd.

1 Temmuz 2012 yılında U. Pretoria

11 Temmuz 2016 yılında Ajax Cape Town

26 Eylül 2020 yılında Swallows FC

Thabo Mosadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabo Mosadi şuan Swallows FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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