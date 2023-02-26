Thabo Nodada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabo Nodada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thabo Nodada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thabo Nodada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thabo Nodada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabo Nodada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thabo Nodada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabo Nodada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabo Nodada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabo Nodada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabo Nodada 2 Mayıs 1995 tarihinde Ixopo, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabo Nodada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thabo Nodada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Thabo Nodada'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thabo Nodada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thabo_nodada/

Thabo Nodada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabo Nodada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Thabo Nodada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabo Nodada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Black Aces

Thabo Nodada kimdir

Thabo Nodada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabo Nodada şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mpumalanga Black Aces FC Development

Thabo Nodada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Thabo Nodada nereli

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