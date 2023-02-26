Thabo Qalinge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabo Qalinge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabo Qalinge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabo Qalinge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabo Qalinge 28 Ağustos 1991 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabo Qalinge Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thabo Qalinge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Thabo Qalinge'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thabo Qalinge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabo Qalinge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabo Qalinge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabo Qalinge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Black Aces

30 Temmuz 2014 yılında Orlando Pirates

16 Ağustos 2019 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2021 yılında AmaZulu FC

Thabo Qalinge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabo Qalinge şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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