Thakasani Mbanjwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thakasani Mbanjwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thakasani Mbanjwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thakasani Mbanjwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thakasani Mbanjwa 7 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thakasani Minenhle Mbanjwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thakasani Mbanjwa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thakasani Mbanjwa'nin Swallows FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thakasani Mbanjwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thakasani Mbanjwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thakasani Mbanjwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thakasani Mbanjwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2013 yılında U. Pretoria

5 Ocak 2015 yılında Bidvest Wits FC

8 Ağustos 2017 yılında SuperSport Utd.

1 Ekim 2020 yılında Cape Umoya Utd.

24 Temmuz 2021 yılında U. Pretoria

14 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Thakasani Mbanjwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thakasani Mbanjwa şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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