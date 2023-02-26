Thalente Mbatha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thalente Mbatha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thalente Mbatha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thalente Mbatha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thalente Mbatha 6 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thalente Mbatha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thalente Mbatha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 30 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Thalente Mbatha'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thalente Mbatha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thalente Mbatha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thalente Mbatha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thalente Mbatha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Highlands Park

30 Kasım 2020 yılında SuperSport Utd.

Thalente Mbatha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thalente Mbatha şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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