Thales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thales 6 Nisan 1993 tarihinde Rio Grande do Sul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thales Natanael Lira de Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thales Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WELT SPORTS yapmaktadır. Thales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thales'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thaleslira40/

Thales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2013 yılında Internacional

16 Ocak 2015 yılında EC Bahia

31 Aralık 2015 yılında Internacional

18 Mart 2016 yılında Atlético-GO

30 Kasım 2016 yılında Internacional

24 Ocak 2017 yılında CSA

12 Eylül 2017 yılında Internacional

1 Ocak 2019 yılında EC Vitória

29 Temmuz 2019 yılında Internacional

2 Ağu 2019 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2019 yılında Internacional

16 Ocak 2020 yılında Paraná

15 Eylül 2020 yılında Internacional

19 Eylül 2020 yılında Ankaraspor

16 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2021 yılında Guarani

20 Ocak 2022 yılında Operário-PR

1 Ocak 2023 yılında CSA

Thales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thales şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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