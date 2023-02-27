Thales Paula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thales Paula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thales Paula kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thales Paula ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thales Paula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thales Paula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thales Paula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thales Paula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thales Paula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thales Paula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thales Paula 29 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thales Procopio Castro de Paula şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thales Paula Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ODOROKI yapmaktadır. Thales Paula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thales Paula'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Thales Paula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thales Paula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Thales Paula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thales Paula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Roasso Kumamoto

9 Ocak 2022 yılında Nagoya Grampus

1 Şubat 2022 yılında Roasso Kumamoto

31 Ocak 2023 yılında Nagoya Grampus

Thales Paula kimdir

Thales Paula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thales Paula şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thales Paula nereli

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