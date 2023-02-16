Thalison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thalison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thalison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thalison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thalison 30 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thalison Da Silva Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thalison Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thalison, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thalison'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thalison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thalison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Thalison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thalison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

24 Ocak 2023 yılında Floresta-CE

26 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Thalison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thalison şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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