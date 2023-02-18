Thalisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thalisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thalisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thalisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thalisson 2 Mart 1999 tarihinde Montes Claros şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Charles Alves Moreir Thalisson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thalisson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thalisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 18 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Thalisson'nin NK Rogaska ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thalisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thalisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thalisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thalisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2020 yılında NK Sloboda Varazdin

18 Ağu 2021 yılında NK Rogaska

Thalisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thalisson şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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