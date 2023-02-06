Thalys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thalys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thalys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thalys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thalys 14 Ocak 2000 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thalys Victor Martins Sena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thalys Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thalys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına - tarihinde katılmıştır. Thalys'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thalys Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thalys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thalys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thalys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Haziran 2021 yılında Brasil-RS

22 Eylül 2021 yılında América-MG

4 Ocak 2022 yılında ABC FC

31 Aralık 2022 yılında América-MG

Thalys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thalys şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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