Thamsanqa Masiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thamsanqa Masiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thamsanqa Masiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thamsanqa Masiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thamsanqa Masiya 17 Eylül 1996 tarihinde Mamelodi, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thamsanqa Tshiamo Masiya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thamsanqa Masiya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thamsanqa Masiya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thamsanqa Masiya'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thamsanqa Masiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thamsanqa Masiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thamsanqa Masiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thamsanqa Masiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bidvest Res.

1 Temmuz 2015 yılında Sundowns Res.

20 Ocak 2017 yılında Mbombela United

30 Haziran 2017 yılında Sundowns Res.

1 Temmuz 2017 yılında Mbombela United

30 Haziran 2018 yılında Sundowns Res.

1 Temmuz 2018 yılında Mbombela United

30 Haziran 2019 yılında Sundowns Res.

31 Ağustos 2019 yılında Swallows FC

10 Ocak 2020 yılında Baroka FC

5 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Thamsanqa Masiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thamsanqa Masiya şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thamsanqa Masiya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mamelodi Sundowns

Güney Afrika U20 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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