Thamsanqa Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thamsanqa Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thamsanqa Mkhize adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thamsanqa Mkhize Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thamsanqa Mkhize 18 Ağustos 1988 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thamsanqa Innocent Mkhize şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thamsanqa Mkhize Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thamsanqa Mkhize, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 25 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Thamsanqa Mkhize'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thamsanqa Mkhize Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thamsanqa Mkhize isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thamsanqa Mkhize Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thamsanqa Mkhize futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Golden Arrows

22 Temmuz 2013 yılında Maritzburg Utd.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2016 yılında Cape Town City

Thamsanqa Mkhize Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thamsanqa Mkhize şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Thamsanqa Mkhize Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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