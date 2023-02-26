Thando Khwela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thando Khwela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thando Khwela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thando Khwela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thando Khwela 31 Mayıs 1997 tarihinde KwaNdengezi, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thando Khwela Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mkhambathi FC futbol takımında oynamaktadır. Mkhambathi FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thando Khwela'nin Mkhambathi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thando Khwela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thando Khwela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thando Khwela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thando Khwela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2022 yılında Mkhambathi FC

Thando Khwela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thando Khwela şuan Mkhambathi FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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