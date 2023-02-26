Thandolwethu Ngwenya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thandolwethu Ngwenya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thandolwethu Ngwenya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thandolwethu Ngwenya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thandolwethu Ngwenya {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thandolwethu Ngwenya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına - tarihinde katılmıştır. Thandolwethu Ngwenya'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thandolwethu Ngwenya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thandolwethu Ngwenya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thandolwethu Ngwenya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thandolwethu Ngwenya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Aralık 2023 yılında Swallows FC

Thandolwethu Ngwenya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thandolwethu Ngwenya şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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