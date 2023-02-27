Thanos Petsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thanos Petsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thanos Petsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thanos Petsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thanos Petsos 5 Haziran 1991 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Θάνος Πέτσος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thanos Petsos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Thanos Petsos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thanos Petsos'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thanos Petsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thanos Petsos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thanos Petsos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thanos Petsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen

2 Ağustos 2010 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2012 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2012 yılında Greuther Fürth

15 Temmuz 2013 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2016 yılında W. Bremen

26 Ocak 2017 yılında Fulham

30 Haziran 2017 yılında W. Bremen

30 Ağustos 2017 yılında Rapid Wien

30 Haziran 2018 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2020 yılında WSG Tirol

26 Ocak 2022 yılında Riga

Thanos Petsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thanos Petsos şuan Riga FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thanos Petsos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Düsseldorfer SC 99 (1999-2001), Bayer 04 Leverkusen (2001-2010)

Yunanistan takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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