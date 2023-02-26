Thapelo Morena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thapelo Morena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thapelo Morena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thapelo Morena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thapelo Morena 6 Ağustos 1993 tarihinde Randfontein, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thapelo Morena Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thapelo Morena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 18 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Thapelo Morena'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thapelo Morena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thapelo Morena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thapelo Morena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thapelo Morena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2013 yılında Bloem. Celtic

18 Ağustos 2016 yılında Sundowns

Thapelo Morena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thapelo Morena şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Thapelo Morena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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