Tharlles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tharlles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tharlles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tharlles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tharlles 21 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tharlles Rodrigues de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tharlles Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tharlles, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Tharlles'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tharlles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tharlles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tharlles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tharlles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Kasım 2022 yılında Santa Cruz

30 Nisan 2023 yılında Queimadense

Tharlles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tharlles şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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