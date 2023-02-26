Thatayaone Ditlhokwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thatayaone Ditlhokwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thatayaone Ditlhokwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thatayaone Ditlhokwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thatayaone Ditlhokwe 21 Eylül 1998 tarihinde Gulubane şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Botsvana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thatayaone Ditlhokwe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFA INTERNATIONAL yapmaktadır. Thatayaone Ditlhokwe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Thatayaone Ditlhokwe'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thatayaone Ditlhokwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thatayaone Ditlhokwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thatayaone Ditlhokwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thatayaone Ditlhokwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Gaborone United

1 Temmuz 2018 yılında Township Rol.

1 Ocak 2020 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2023 yılında Kaizer Chiefs

Thatayaone Ditlhokwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thatayaone Ditlhokwe şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Thatayaone Ditlhokwe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Botsvana takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.