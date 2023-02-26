Thato Khiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thato Khiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thato Khiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thato Khiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thato Khiba 5 Ağustos 1996 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thato Khiba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thato Khiba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thato Khiba'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thato Khiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thato Khiba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thato Khiba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thato Khiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2018 yılında Uthongathi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2021 yılında Marumo

Thato Khiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thato Khiba şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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