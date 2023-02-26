Thato Lingwati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thato Lingwati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thato Lingwati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thato Lingwati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thato Lingwati 11 Haziran 1992 tarihinde Burgersfort, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Cyril Thato Lingwati şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thato Lingwati Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thato Lingwati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 27 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Thato Lingwati'nin Royal AM FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thato Lingwati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thato Lingwati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thato Lingwati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thato Lingwati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Jomo Cosmos

27 Temmuz 2018 yılında Bloem. Celtic

Thato Lingwati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thato Lingwati şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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