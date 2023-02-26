Thato Maimane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thato Maimane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thato Maimane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thato Maimane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thato Maimane 15 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thato Maimane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thato Maimane, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Thato Maimane'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Thato Maimane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thato Maimane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında FC Merani
Thato Maimane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thato Maimane şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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