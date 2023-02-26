Thato Makua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thato Makua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thato Makua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thato Makua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thato Makua 12 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thato Makua Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına - tarihinde katılmıştır. Thato Makua'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thato Makua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thato Makua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thato Makua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thato Makua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thato Makua şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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