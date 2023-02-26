Thato Mokeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thato Mokeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thato Mokeke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thato Mokeke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thato Mokeke 8 Temmuz 1990 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thato Tsiliso Mokeke şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thato Mokeke Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thato Mokeke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Thato Mokeke'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thato Mokeke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thato Mokeke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thato Mokeke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thato Mokeke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Ajax Cape Town

31 Ocak 2014 yılında SuperSport Utd.

31 Ağustos 2016 yılında Cape Town City

30 Haziran 2017 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2018 yılında Chippa United

4 Ocak 2019 yılında Cape Town City

Thato Mokeke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thato Mokeke şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thato Mokeke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SuperSport United (bis 7/2010)

Güney Afrika takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.