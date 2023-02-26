Thato Sesoai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thato Sesoai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thato Sesoai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thato Sesoai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thato Sesoai {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thato Sesoai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Thato Sesoai'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thato Sesoai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thato Sesoai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thato Sesoai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thato Sesoai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thato Sesoai şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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