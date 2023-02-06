Thauan Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thauan Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thauan Lara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thauan Lara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thauan Lara 22 Ocak 2004 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thauan Lara dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thauan Lara Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Thauan Lara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 2 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Thauan Lara'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Thauan Lara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thauan Lara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thauan Lara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thauan Lara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2022 yılında Internacional

Thauan Lara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thauan Lara şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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