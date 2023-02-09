Thawan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thawan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thawan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thawan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thawan 13 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thawan Marcos Gonçalves Pontes de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thawan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thawan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thawan'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thawan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thawan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Thawan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thawan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Itapirense-SP

1 Temmuz 2018 yılında Olhanense

1 Ocak 2019 yılında Jaciobá AC

27 Temmuz 2020 yılında ASA

17 Eylül 2020 yılında XV de Jaú

19 Şubat 2021 yılında Tocantins EC

2 Haziran 2021 yılında Angra-RJ

31 Ağu 2021 yılında Castelo Branco

25 Ağu 2022 yılında Louletano

20 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Thawan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thawan şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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