The Bodrum Cup'a renkli start

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu yat yarışı American Hospital The Bodrum Cup, 31. yılında start aldı.

Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelken, rüzgar ve denize gönül veren yüzlerce katılımcıyı buluşturup bir hafta boyunca festival olarak düzenlenen The Bodrum Cup'ın startını Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman birlikte verdi. Protokol, Carpe Diem 4 isimli yattan hayatını kaybeden yarışın eski katılımcıları Yusuf Çolak, Murat Dedeman, Ria Van Den Brink için denize çelenk bıraktı.

Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina'nın ana sponsorluğuyla düzenlenen, 180 teknede 1500'ün üzerinde denizcinin katıldığı organizasyon, ilk gün, İz Bırakanlar: Yusuf Çolak, Murat Dedeman, Ria Van Den Brink isimli Bodrum-Bodrum Etabı'yla başladı. Yarışın dün yapılan kampana töreni sonrası ise sanatçı Mehmet Erdem konser verdi. Yarışta yarın ve 24 Ekim'de Kissebükü, 25 Ekim'de Gümüşlük etapları yapılacak. Bu yılki organizasyon 26 Ekim'de Gümüşlük-Yalıkavak Marina etabı ödül töreni ve final konseriyle tamamlayacak. Yarışlarda birinci olacak ekibe dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın Sonsuz Sütun eserinden ilham alınarak tasarlanan anlamlı kupa verilecek. İlhan Koman'ın 114 yıllık teknesi Hulda'nın yüzer sergi halinde etapları gezeceği kupada son gün Ajda Pekkan konresi de düzenlenecek.

'BODRUM'A DEĞER KATIYOR'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 30 yılı geride bırakan The Bodrum Cup'ın kente değer kazandırdığnı söyledi. Yarışın büyük emeklerle bu günlere gelen bir organizasyon olduğunu belirten Aras, şunları söyledi:

"Dünyada değişiklikleri cesur insanlar yapar. Bodrum Cup cesur insanlarla bu günlere geldi. Erman Aras'ın başlattığı bu geleneksel organizasyon şu andan genç nesillerle devam ediyor. Çok iyi işler başarıyorlar. 30'uncu yıl çok önemli bir seneydi. Bodrum Cup İstanbul Boğazı'na taşındı. Güzel kuğularımız orada boy gösterdi. Bu sene Yunan adalarını rotadan çıkardık. Sadece Bodrum, Kissebükü, Gümüşlük ve Yalıkavak eteplarımız var. Bütün etaplarımız esnasında akşamları konserlerimiz, gündüz değişik aktivitelerimiz oluyor. Bodrum Cup sadece bir yarış değil bir festival. Dünyadaki en büyük heykeltraşımız İlhan Koman'ın neredeyse 120 yıllık teknesi Hulda da yarışa katılacak. Her limanda ziyaretçilere açılacak. Bodrum binlerce yıldır sanatın, kültürün, tarihin, insanların iç içe yaşadığı bir kent ve biz bunun böyle devam etmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."

'BODRUM'A ÇOK YAKIŞIYOR'

Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, festival olarak organize edilen The Bodrum Cup'ın Bodrum'a çok yakıştığını söyledi. 31'inci yıl önce yarışı başlatan isim olan Aras, "American Hospital The Bodrum Cup muhteşem bir kalabalıkla başlıyor. 180 yat, 2 bine yaklaşan katılımcı var. 15'in üzerinde yabancı bayraklı katılımcı ve 400'ün üzerinde yabancı katılımcı konuğumuz var. Ülkemizin tanıtımına fayda sağlıyoruz. Bodrum Cup, Akdeniz'in en büyük deniz festivallerinden biri olma yolunda. En büyük heykeltraşımız İlhan Koman'ın ölmeden önce tasarladığı eserini ödüle dönüştürdük. Belki de dünyada ilk defa bir sanat eseri yelken yarışında ödül olarak verilecek. Bodrum Cup'ı kazanan tekne bunu ödül olarak alacak. İlhan Koman'ın sanat yaşamının en verimli yıllarını geçirdiği 114 yıllık teknesi Hulda da yüzer sergi olarak denizin üzerinde olacak. Sosyal sorumluluk projeleri ve bütün aktiviteleriyle Bodrum Cup ülkemize ve Bodrum'a çok yakışıyor" diye konuştu.

'İTALYA VE SELANİK'TEN DE BAŞLAYACAK'

Her yıl yeni rotalar ve etkinliklere sahne alan The Bodrum Cup'ın Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, 30'uncu yılda İstanbul Boğazı'ndan başlayan yarışın gelecek yıllarda İtalya ve Yunanistan'dan da start alacağını söyledi. Geçen yılkı yarışın dünyada ses getirdiğini belirten Uysal, "Bu yıl çok ciddi yabancı katılımcımız var. Yaptığımız çalışmaların verimini görmek bizim için çok önemli. Türkiye'nin tek yüzer sanat galerisi de bizimle beraber olacak. Yarın ve iki gün boyunca Kissebükü'nde sevgi çemberi yapacağız. Şehirde müthiş bir festival havası var. Yine çeşitli konserler ve etkinlikler düzenleyip kupayı son gün Ajda Pekkan konseriyle noktalayacağız. Rüzgarımız da kolayımızda. İnşallah başladığımız gibi devam edeceğiz. The Bodrum Cup bizim için yelken yarışından daha fazlası. Biz genç arkadaşlarımızla beraber kupayı bir dünya rotası yapmak için yola çıktık. Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Selanik'ten etapları başlatıp yabancı katılımcılarla birlikte yarışın Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN MUĞLA'NIN KOYLARINI TANITMAK'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, The Bodrum Cup'ta önemli olanın Bodrum ve Muğla'nın kıyılarını, koylarını tanıtmak olduğunu vurguladı. Gürün, "31 yıl önemli bir süre. Emek veren, katkı yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl yarışlar İstanbul'dan başladı. Bu sene çok fazla bir katılım var. Bu yolcularıyla birlikte yapılan özgün bir yarışma. Önemli olan nokta Bodrum'u, Muğla'yı, Muğla'nın koylarını tanıtmak. Bu koyların korunmaya ne kadar muhtaç olduğu, korunma dengesine ne kadar dikkat edilmesi gerektiği çok açık. Sahip olduğumuz değerleri korumak, geleceğe taşımak ve imar rantlarına açmamak gerekiyor. Bizim hassasiyetimiz bu konuda. Yeteri kadar imar yapıldı. Artık bu koyları koruyup geleceğe taşımaya çalışmalıyız" dedi.

