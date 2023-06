The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!

Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde aktif bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiriler yönelten ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı hakkında ithamlarda bulunmaya devam ediyor.

Dün mazbatasını alarak yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde kabinesini duyurdu.

İngiliz dergisi The Economist, seçimlerin adil ve özgür olmadığını iddia ederek, Türkiye'yi gelecek 5 yıl boyunca yönetmeye devam edecek olan Erdoğan'ı bir kez daha "otoriterlik" konusunda eleştirdi. Dergi, Türkiye'nin Avrupa ve diğer dünya ülkelerinin 5 yıl daha Erdoğan'la uğraşmak zorunda kalacağını belirtti ve bu durumun ekonomik, demokratik ve bölgesel açılardan pek çok olumsuz sonuç doğuracağını ifade etti.

