The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını hazmedemeyen İngiliz The Economist dergisi, Türkiye ve Erdoğan aleyhine küstahça bir paylaşım yaptı. Üstencil bir üslüpla haddini aşarak Erdoğan'a akıl vermeye kalkan dergi, dünyanın 5 yıl daha Erdoğan'la uğraşmak zorunda olduğunu yazdı.

YAYINLAMA
Google News
The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!

Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde aktif bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiriler yönelten ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı hakkında ithamlarda bulunmaya devam ediyor.

Dün mazbatasını alarak yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde kabinesini duyurdu.

İngiliz dergisi The Economist, seçimlerin adil ve özgür olmadığını iddia ederek, Türkiye'yi gelecek 5 yıl boyunca yönetmeye devam edecek olan Erdoğan'ı bir kez daha "otoriterlik" konusunda eleştirdi. Dergi, Türkiye'nin Avrupa ve diğer dünya ülkelerinin 5 yıl daha Erdoğan'la uğraşmak zorunda kalacağını belirtti ve bu durumun ekonomik, demokratik ve bölgesel açılardan pek çok olumsuz sonuç doğuracağını ifade etti.

THE ECONOMİST PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

The Economist dergisi, "Yine de pragmatistlerin kasvet içinde ışık kırıntıları arama görevi var" şeklinde devam ederek, "Sayın Erdoğan'ın yüzde 52'ye karşı yüzde 48'lik zaferi muhalefet tarafından kabul edildi. Ekonomisi sallantıda olan ve arka bahçesinde savaşlar süren Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu son şey siyasi çalkantıydı. Artık güvende olduğuna göre, Sayın Erdoğan, rakiplerini uluslararası bir LGBTQ çetesi ve silahlı ayrılıkçı Kürt grubu PKK ile işbirliği yapmakla suçladığı bir kampanyaya damgasını vuran tiz ve bölücü siyaseti susturmayı en azından düşünebilir" ifadelerini kullandı.

The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!

KENDİLERİNCE ERDOĞAN'A AKIL VERDİLER

Economist dergisi, kendince Erdoğan'a akıl vermeye devam ederek, "Seçimlerde aradaki fark o kadar azdı ki, Sayın Erdoğan şimdi bir tür uzlaşmanın gerekli olduğunu kabul ederse konumunun daha güçlü olacağını düşünebilir. Siyasi tutukluların serbest bırakılması ya da PKK ile yeni bir diyalog muhtemelen fazla umut verici olacaktır. Yine de Sayın Erdoğan'ın sadece muhaliflerini değil, bir zamanlar kendisine yakın olan tarafsız uzmanları ve teknokratları da dinlemeye başlaması mümkündür, özellikle de yıkıcı ekonomi politikaları konusunda. Kesinlikle dinlemeli" şeklinde yazdı.

The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "faiz sebep enflasyon sonuçtur" tezini yanlış olarak değerlendirerek, Cumhurbaşkanı'na akıl verme çabalarını sürdürdü ve "Seçimlerin sona ermesiyle birlikte artık gerçeklere boyun eğebilir ve yeni bir enflasyonla mücadele yetkisine sahip bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı atayabilir. Eğer rotasını değiştirmeyi reddederse, felaket kapıda demektir. Son 10 yılda çökmüş olan Türk lirası son zamanlarda Merkez Bankası tarafından destekleniyor. Seçimlerden önce Erdoğan'ın bir döviz krizini önlemesine yardımcı olmak için haftada milyarlarca dolar harcadı. Ancak para tükeniyor. Türkiye'nin net ulusal rezervleri zaten ekside" şeklinde ifade etti.

The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!

TARAFLI VE KÜSTAH AÇIKLAMALAR

The Economist dergisi, üstenci bir dil kullanarak sözde analizini sürdürdü ve şöyle yazdı: "Seçim kampanyasının sona ermesi, Türkiye ile Batı'daki müttefikleri arasındaki gergin ilişkilerde de bir iyileşme sağlayabilir. İsveç'in, PKK teröristleri ve Kur'an yakanlar için bir sığınak olduğu suçlamasıyla NATO üyeliğinin engellenmesi, muhtemelen Sayın Erdoğan'ın tabanında iyi bir etki yarattı. Zafer kazanıldığına göre; İsveç'in Türkiye'nin şartlarını yerine getirdiğini iddia edebilir, vetosunu kaldırabilir. Bunun karşılığında Batı'nın Türkiye'ye sunabileceği bazı şeyler var. Bunlardan NATO ile ilgili olanı, Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışına koyduğu engeli kaldırması olabilir. Sayın Erdoğan daha uyumlu bir ilişkiye ilgi duyduğunu gösterirse, AB de üzerine düşeni yapabilir. Türkiye'nin birliğe üye olarak katılması hayal ama iki taraf, Türk vatandaşları için AB'ye vizesiz seyahat ve aralarındaki gümrük anlaşmasının en azından bazı hizmet ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gibi daha küçük anlaşmalar konusunda ilerleme kaydedebilir. İlginçtir ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan'ı arayarak zaferini kutladı; Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Erdoğan'ı Berlin'i ziyaret etmeye davet etti. En azından Avrupa tarafında mütevazı bir sıfırlama için iştah var. Sayın Erdoğan'ın işine geldiğinde U dönüşleri yapma konusunda bir geçmişi var. Bu kaçırmaması gereken bir fırsat."

"Erdoğan gitmelidir" başlığı atan The Economist dergisi, bu sefer "Söylentiler abartılı çıktı" dedi"Erdoğan gitmelidir" başlığı atan The Economist dergisi, bu sefer "Söylentiler abartılı çıktı" dedi

“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist'e çok sert tepki: Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuşAK Parti Sözcüsü Çelik'ten The Economist'e çok sert tepki: Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist’e sert tepki!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist’e sert tepki!

The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı, ilk mesajları enflasyonla ilgili oldu
Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı, ilk mesajları enflasyonla ilgili oldu
Tüpraş, Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi şirketi oldu
Tüpraş, Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi şirketi oldu
Türkiye Yüzyılı Kabinesi açıklandı, o 3 koltuk boş kaldı, atamalar bekleniyor
Türkiye Yüzyılı Kabinesi açıklandı, o 3 koltuk boş kaldı, atamalar bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama töreni gerçekleştirildi. İşte göreve başlama töreninden tarihe geçen o anlar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama töreni gerçekleştirildi. İşte göreve başlama töreninden tarihe geçen o anlar
Son Haberler
The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
The Economist dergisi Erdoğan aleyhinde sözde analiz yayınladı, çirkin ve küstahça üslubuyla Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini hangi gazete nasıl gördü? İşte 4 Haziran Pazar gazete manşetleri!
Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini hangi gazete nasıl gördü? İşte 4 Haziran Pazar gazete manşetleri!
Meteoroloji uyardı 27 il için sarı alarm! İşte 4 Haziran Pazar hava tahmin raporu
Meteoroloji uyardı 27 il için sarı alarm! İşte 4 Haziran Pazar hava tahmin raporu
Soğanın faydaları saymakla bitmiyor! Bakın kuru soğan hangi hastalıklara iyi geliyor?
Soğanın faydaları saymakla bitmiyor! Bakın kuru soğan hangi hastalıklara iyi geliyor?
Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini hangi gazete nasıl gördü? İşte 4 Haziran Pazar gazete manşetleri!
Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini hangi gazete nasıl gördü? İşte 4 Haziran Pazar gazete manşetleri!
Meteoroloji uyardı 27 il için sarı alarm! İşte 4 Haziran Pazar hava tahmin raporu
Meteoroloji uyardı 27 il için sarı alarm! İşte 4 Haziran Pazar hava tahmin raporu
Çok Okunanlar
Tarım ve Orman Bakanı olarak İbrahim Yumaklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Tarım ve Orman Bakanı olarak İbrahim Yumaklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Akif Çağatay Kılıç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Akif Çağatay Kılıç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
MİT Başkanı İbrahim Kalın kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
MİT Başkanı İbrahim Kalın kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
2023'te görev yapacak bakanları belli oldu! Peki kimler bakan oldu?
2023'te görev yapacak bakanları belli oldu! Peki kimler bakan oldu?
Ankara da etkili olan şiddetli yağış ve ardından gelen dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Ankara da etkili olan şiddetli yağış ve ardından gelen dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak