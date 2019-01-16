‘THE Emerging Economies 2019 Sıralamasında’ ERÜ’nün başarısı

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education Emerging Economies (THE EE), 2019 sıralamasını yayımlandı. 41 ülkeden üniversitelerin değerlendirmeye alındığı sıralamaya Türkiye'den 23 üniversite girme başarısı gösterdi.

THE Emerging Economies Sıralamasında üniversiteler, Öğretim, Araştırma, Atıflar, Endüstri Geliri ve Uluslararası Görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre değerlendirilmiş olup, Öğretim ve Araştırma %30, Atıflar %20, Endüstri Geliri %10 ve Uluslararası Görünürlük %10 oranında ağırlıklandırılarak toplam puan belirlenmiştir.

En üst dilimdeki 442 üniversitenin yer aldığı ve Çin'in 72 üniversite ile birinci olduğu listede, Hindistan 49, Brezilya 36, Rusya Federasyonu 35, Tayvan 32, Türkiye 23, Mısır 19, Meksika 17, Şili 10 ve Çek Cumhuriyeti ise 14 üniversiteyle yer almışlardır.

Açıklanan sonuçlara göre, Türkiye üniversitelerinden 2'si 2018 yılındaki sonuçlara göre konumunu yükseltmiş, 4 üniversite konumunu korumuş, 15 üniversitenin konumlarında önemli gerilemeler yaşanmış ve 1 üniversite ise sıralamaya girememiştir. Ayrıca, bu yıl ülkemizden 2 üniversite ilk kez sıralamaya girmiştir.

Erciyes Üniversitesi geçen yıla göre yerini koruyarak 201-250 bandında yer almak suretiyle önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi, bu sıralama listesinde ülke genelinde 9'uncu, devlet üniversiteleri arasında ise 6'ıncı olmuştur.

Kaynak: İHA