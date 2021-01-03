The Guardian açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılına damga vuracak

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, dünya liderlerinin 2021 yılını nasıl etkileyeceğine dair açıkladığı seçki de 2021'e damga vuracak 12 liderden biri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.

JOE BİDEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK SERT BİR POLİTİKA İZLEYECEK

Türkiye'nin dış politikasına değinilen analizde, "Türkiye; Libya, Balkanlar ve Kafkasya'ya daha çok müdahil olacak" değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca The Guardian, 20 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'tan görevi teslim alacak Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik daha sert bir politika izleyebileceğini de ifade etti.

İŞTE LİSTEDE OLAN DİĞER ÜLKE LİDERLERİ

Listede Erdoğan'ın dışında ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin lider Şi Jingping, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yer aldı.