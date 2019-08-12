The Guardian-Birleşik Krallık AB enstitülerindeki diplomatlarını geri çekecek

Birleşik Krallık yönetimi, 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına paralel olarak, AB enstitülerindeki diplomatlarını geri çekmeye hazırlanıyor.

The Guardian'da yer alan ve ismi verilmeyen devlet yetkililerine dayandırılan habere göre, Downing Street diplomatlarının Brüksel'deki günlük toplantılara katılmamasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bunun yanında, AB'de Eylül ve Ekim aylarında düzenlenecek olan toplantılara Birleşik Krallık bakanları ve AB temsilcilerinin katılım durumunun "belirsizliğini koruduğu" vurgulandı.

Geçen hafta Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Birleşik Krallık'ın AB'den Ekim sonunda anlaşmayla veya anlaşma olmadan ayrılacağı savını yinelemiş ve Başbakan Boris Johnson da Parlamento üyelerinden, Brexit'in Ekim ayında gerçekleşmesi için destek talep etmişti.

DHA