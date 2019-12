The Pretty Little Liars'ın yıldız oyuncusu bebeğini emzirirken poz verdi The Pretty Little Liars'ın ( Tatlı Küçük Yalancılar) dizisindeki oyuncu Shay Mitchell, "Göğüs arkadaşım" notuyla emzirdiği fotoğrafı paylaştı. Ünlü yıldızın paylaşımı birçok kadından destek aldı.

2 ay önce doğum yapan The Pretty Little Liars'ın yıldız oyuncusu Shay Mitchell, annelik modunu etkinleştirdi.