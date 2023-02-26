Thela Ngobeni Thela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thela Ngobeni Thela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thela Ngobeni Thela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thela Ngobeni Thela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thela Ngobeni Thela 4 Şubat 1989 tarihinde Katlehong, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thela Thela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thela Ngobeni Thela Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thela Ngobeni Thela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Thela Ngobeni Thela'nin Swallows FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thela Ngobeni Thela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thela Ngobeni Thela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thela Ngobeni Thela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thela Ngobeni Thela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Kaizer Chiefs

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2013 yılında Sundowns

31 Ağustos 2016 yılında FS Stars

30 Haziran 2017 yılında Sundowns

26 Ocak 2018 yılında FS Stars

30 Haziran 2018 yılında Sundowns

16 Temmuz 2019 yılında Highlands Park

2 Ekim 2020 yılında Swallows FC

Thela Ngobeni Thela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thela Ngobeni Thela şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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