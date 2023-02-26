Themba Mantshiyane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themba Mantshiyane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Themba Mantshiyane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Themba Mantshiyane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Themba Mantshiyane 29 Temmuz 1996 tarihinde Bloemfontein, Free State şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Themba Mantshiyane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Themba Mantshiyane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Themba Mantshiyane'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Themba Mantshiyane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Themba Mantshiyane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Themba Mantshiyane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Themba Mantshiyane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2019 yılında FS Stars

26 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Themba Mantshiyane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Themba Mantshiyane şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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