Themba Zwane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themba Zwane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Themba Zwane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Themba Zwane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Themba Zwane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themba Zwane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Themba Zwane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themba Zwane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Themba Zwane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Themba Zwane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Themba Zwane 3 Ağustos 1989 tarihinde Tembisa, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Themba Zwane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nikola Jokisic yapmaktadır. Themba Zwane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Themba Zwane'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Themba Zwane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mshishi18/

Themba Zwane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Themba Zwane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Themba Zwane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Themba Zwane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sundowns

24 Temmuz 2013 yılında Black Aces

30 Haziran 2014 yılında Sundowns

Themba Zwane kimdir

Themba Zwane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Themba Zwane şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

M Tigers, Vardos FC

Themba Zwane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 11 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Themba Zwane nereli

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