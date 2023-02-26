Thembela Sikhakhane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thembela Sikhakhane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thembela Sikhakhane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thembela Sikhakhane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thembela Sikhakhane 24 Ocak 1993 tarihinde Ulundi, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thembela Sikhakhane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thembela Sikhakhane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 19 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Thembela Sikhakhane'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thembela Sikhakhane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thembela Sikhakhane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thembela Sikhakhane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thembela Sikhakhane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında Golden Arrows

14 Ağustos 2016 yılında Orlando Pirates

18 Temmuz 2017 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2018 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2018 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2019 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2019 yılında AmaZulu FC

6 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

19 Ekim 2020 yılında AmaZulu FC

Thembela Sikhakhane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thembela Sikhakhane şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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