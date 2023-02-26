Thembinkosi Lorch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thembinkosi Lorch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thembinkosi Lorch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thembinkosi Lorch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thembinkosi Lorch 22 Temmuz 1993 tarihinde Bloemfontein, Free State şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thembinkosi Lorch Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P Management yapmaktadır. Thembinkosi Lorch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Thembinkosi Lorch'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thembinkosi Lorch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/thembinkosi_lorch_3?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Thembinkosi Lorch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thembinkosi Lorch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thembinkosi Lorch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thembinkosi Lorch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Maluti FET

1 Temmuz 2015 yılında Orlando Pirates

22 Temmuz 2015 yılında All Stars

30 Haziran 2016 yılında Orlando Pirates

8 Temmuz 2016 yılında Chippa United

22 Ocak 2017 yılında Orlando Pirates

Thembinkosi Lorch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thembinkosi Lorch şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Thembinkosi Lorch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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