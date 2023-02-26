Thendo Mukumela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thendo Mukumela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thendo Mukumela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thendo Mukumela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thendo Mukumela 30 Ocak 1998 tarihinde Ngwenani, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thendo Mukumela Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P Management yapmaktadır. Thendo Mukumela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thendo Mukumela'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thendo Mukumela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thendo Mukumela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thendo Mukumela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thendo Mukumela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2015 yılında Ajax CT Youth

1 Temmuz 2015 yılında Sundowns Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Sundowns Res.

30 Ağustos 2017 yılında Sundowns

7 Ağustos 2018 yılında Ajax Cape Town

8 Ekim 2020 yılında Cape Town Spurs

1 Temmuz 2022 yılında AmaZulu FC

Thendo Mukumela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thendo Mukumela şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thendo Mukumela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ngwenani Chiefs

Güney Afrika U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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