Theo Bair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Bair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Bair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Bair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Bair 27 Ağu 1999 tarihinde Ottawa, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Kanada,Jamaika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thelonius Bair şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Bair Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Theo Bair, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Theo Bair'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Theo Bair Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/theloniusbair/

Theo Bair Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Bair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Bair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Bair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2017 yılında Whitecaps FC 2

30 Kasım 2017 yılında Whitecaps Res

1 Ocak 2019 yılında Vancouver

6 Ağu 2021 yılında HamKam

31 Aralık 2021 yılında Vancouver

31 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

Theo Bair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Bair şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Theo Bair Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U20 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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