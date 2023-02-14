Theo Berdayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Berdayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Berdayes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Berdayes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Berdayes 23 Mayıs 2002 tarihinde Aigle şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Théo Berdayes Marques şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Berdayes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF Sport Management yapmaktadır. Theo Berdayes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Theo Berdayes'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theo Berdayes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Berdayes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Berdayes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Berdayes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Sion

1 Temmuz 2022 yılında Yverdon Sport

30 Haziran 2023 yılında FC Sion

Theo Berdayes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Berdayes şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Theo Berdayes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 23 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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