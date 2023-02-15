Theo Bergvall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Bergvall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Bergvall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Bergvall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Bergvall 21 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Bergvall Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Theo Bergvall, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Theo Bergvall'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Theo Bergvall Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Bergvall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Bergvall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Bergvall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında IF Bromma U17

1 Ocak 2022 yılında IF Bromma U19

13 Haziran 2022 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2023 yılında Djurgården

Theo Bergvall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Bergvall şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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