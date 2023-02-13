Theo Bongonda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Bongonda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theo Bongonda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theo Bongonda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Theo Bongonda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Bongonda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Theo Bongonda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Bongonda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Bongonda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Bongonda 20 Kasım 1995 tarihinde Charleroi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Kongo DC,Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Théo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Bongonda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ben Kouider Group yapmaktadır. Theo Bongonda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Theo Bongonda'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Theo Bongonda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Theo_Bongonda

http://instagram.com/theo_bongonda?igshid=u88kcdtz4l6f

Theo Bongondaboyu ve yaşı kaç

Theo Bongonda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Bongonda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Theo Bongonda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Bongonda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Zulte U19

1 Temmuz 2013 yılında Zulte Waregem

9 Ocak 2015 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor

24 Ocak 2018 yılında Celta Vigo

26 Ocak 2018 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2018 yılında Celta Vigo

4 Temmuz 2018 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2019 yılında KRC Genk

26 Ağu 2022 yılında Cádiz CF

Theo Bongonda kimdir

Theo Bongonda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Bongonda şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Lodelinsart (2005-2007), RSC Charleroi (2007-2009), JMG Academy Lier (2009-2013), Zulte Waregem (2013-2013)

Theo Bongonda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Theo Bongonda nereli

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