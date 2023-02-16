Theo Borne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Borne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Borne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Borne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Borne 15 Temmuz 2002 tarihinde Montbéliard şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Borne Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tallas Sport Management - TSM yapmaktadır. Theo Borne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Theo Borne'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theo Borne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/theo.borne

Theo Borne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theo Borne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Borne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Borne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Theo Borne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Borne şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Sochaux-Montbéliard (-2015), ASM Belfort (2015-2018), SCO Angers (2018-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.