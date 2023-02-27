Theo Brusco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Brusco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Brusco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Brusco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Brusco 20 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Brusco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Theo Brusco'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Theo Brusco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theo Brusco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Brusco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Brusco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Villerupt-Thil

1 Temmuz 2019 yılında Differdange 03

Theo Brusco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Brusco şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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