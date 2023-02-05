Theo Chatelain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Chatelain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Chatelain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Chatelain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Chatelain 22 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Chatelain Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSM yapmaktadır. Theo Chatelain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Theo Chatelain'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theo Chatelain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Chatelain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Chatelain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Chatelain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında VAFC U19

1 Temmuz 2018 yılında Valenciennes B

1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Theo Chatelain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Chatelain şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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