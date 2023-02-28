Theo Collomb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Collomb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Collomb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Theo Collomb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Theo Collomb 11 Temmuz 2000 tarihinde Clermont-Ferrand şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Theo Collomb Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Theo Collomb'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Theo Collomb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Theo Collomb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında UNCG Spartans
11 Ocak 2022 yılında Vancouver
18 Mart 2022 yılında Vancouver 2
8 Şubat 2023 yılında HFX Wanderers
Theo Collomb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Theo Collomb şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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