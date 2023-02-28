Theo Collomb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Collomb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Theo Collomb kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theo Collomb ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.