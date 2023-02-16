Theo Le Normand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Le Normand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Le Normand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Le Normand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Le Normand 8 Ağu 2000 tarihinde Rennes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Le Normand Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Theo Le Normand, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Theo Le Normand'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Theo Le Normand Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/theolenormand/

Theo Le Normand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theo Le Normand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Le Normand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Le Normand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2021 yılında Guingamp

12 Eylül 2022 yılında US Avranches

30 Ocak 2023 yılında Guingamp

Theo Le Normand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Le Normand şuan Guingamp takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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