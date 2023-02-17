Theo Rochat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Rochat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Rochat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Rochat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Rochat 12 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Rochat Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Theo Rochat, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Theo Rochat'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theo Rochat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theo Rochat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Rochat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Rochat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U21

30 Haziran 2019 yılında Yverdon II U21

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U21

8 Temmuz 2021 yılında FC Bavois

Theo Rochat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Rochat şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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