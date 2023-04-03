Theo Zidane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Zidane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theo Zidane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theo Zidane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Theo Zidane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Zidane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Zidane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Zidane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Zidane 18 Mayıs 2002 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Fransa,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Theo Zidane Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Zidane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roalza yapmaktadır. Theo Zidane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Theo Zidane'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theo Zidane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/theozidane

Theo Zidaneboyu ve yaşı kaç

Theo Zidane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theo Zidane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Theo Zidane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Zidane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2021 yılında RM Kastilya

Theo Zidane kimdir

Theo Zidane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Zidane şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Canillas (2008-2010)

Theo Zidane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U20 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Theo Zidane nereli

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