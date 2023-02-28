Theocharis Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theocharis Pozatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theocharis Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theocharis Pozatzidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Theocharis Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theocharis Pozatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theocharis Pozatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theocharis Pozatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theocharis Pozatzidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theocharis Pozatzidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theocharis Pozatzidis 18 Şubat 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur.  Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεοχάρης Ποζατζίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theocharis Pozatzidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Theocharis Pozatzidis'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Theocharis Pozatzidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theocharis Pozatzidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Theocharis Pozatzidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theocharis Pozatzidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Platanias U20

21 Ağustos 2018 yılında Platanias

5 Ekim 2019 yılında AE Ermionidas

3 Ocak 2020 yılında AO Trikala

25 Eylül 2020 yılında PO Triglias

6 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

26 Ocak 2022 yılında PASA Irodotos

4 Eylül 2022 yılında Sfintul Gheor.

Theocharis Pozatzidis kimdir

Theocharis Pozatzidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theocharis Pozatzidis şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Theocharis Pozatzidis nereli

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